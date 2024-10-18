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الاقتصادية

جمهورية التشيك تعلّق مؤقتا عقدا للطاقة النووية مع كوريا

Write: 2024-10-31 14:26:52Update: 2024-10-31 14:54:35

جمهورية التشيك تعلّق مؤقتا عقدا للطاقة النووية مع كوريا

Photo : YONHAP News

قالت  تقارير  نشرتها وكالة  الأنباء  الفرنسية ووكالة  رويترز  أمس  إن  سلطات  مكافحة  الاحتكار التشيكية  علقت  مؤقتا  العقد  المبرم مع  شركة  كوريا  للطاقة  المائية والنووية  لمشروع  بناء  محطة  جديدة  للطاقة  النووية.
وقال  مسؤول  في  مكتب  مكافحة الاحتكار  التشيكي  لوكالة الأنباء  الفرنسية  إنه  تم  قبول  اعتراضات  شركة  "إلكتريك  دو  فرانس"  الفرنسية وشركة  "وستنغهاوس"  الأمريكية، وبالتالي  تم  اتخاذ  قرار  استباقي بتعليق  العقد  مع  الجانب  الكوري.
ومن  جامبها  قالت  شركة  الكهرباء التشيكية  لوكالة  رويترز إنها  واثقة  من  أنها  التزمت بالقوانين  ذات  الصلة  في  اختيارها للشركة  الكورية  كمقدم  عطاء  مفضل.
وفي  سياق  متصل،  قالت  وزارة  التجارة  والصناعة والطاقة  الكورية  إنها  تتفهم  اتخاذ  تدابير  أولية  وفقا  للإجراءات التحضيرية  ذات  الصلة  بناء  على  الشكوى  التي  تلقتها  هيئة  مكافحة  الاحتكار التشيكية.  وأكدت  أن  المفاوضات  حول  العقد  مع  جمهورية  التشيك تسير  دون  أي  عوائق  بهدف  التوقيع  عليه  في  شهر  مارس  من  العام  القادم وفقا  للإجراءات  والجدول الزمني  المقرر.  وأضافت أنها  تخطط  للتواصل والتعاون  بشكل  وثيق  مع  الحكومة التشيكية  بما  في  ذلك  شرح  موقفها  بالتفصيل، إذا  تلقت  أي  طلب  في  هذا  الشأن  من  السلطات التشيكية. 
الجدير  بالذكر  أن  الحكومة  التشيكية كانت  قد  اختارت المؤسسة  الكورية  لتكون  مقدم  العطاء المفضل  للبناء  الإضافي لمحطة  دوكوفاني  للطاقة النووية  في  شهر  يوليو  الماضي، وقررت  توقيع  العقد  النهائي  معها  بحلول  شهر  مارس  من  العام  القادم.
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