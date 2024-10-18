ميزانية بلدية سيول للعام القادم تصل لأعلى مستوياتها على الإطلاق

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أعلنت بلدية سيول اليوم أنها ستخصص 48 تريليونا و40 مليارا و700 مليون وون كميزانية للعام القادم، وسوف تقدم خطة الميزانية إلى مجلس بلدية سيول.وتمثل ميزانية العام القادم زيادة بمقدار تريليونين و300 مليارا و200 مليون وون، مقارنة بميزانية هذا العام البالغة 45 تريليونا و740 مليارا و500 وون، وهي الأكبر على الإطلاق،وبالمقارنة مع العام الماضي 2023، ستزيد بمقدار 850 مليارا و200 مليون وون.وأوضحت بلدية سيول أنه على الرغم من زيادة الميزانية، إلا أنه تم الحفاظ على الموقف المالي سليما، مع استمرار انخفاض الديون.وكانت ديون البلدية قد بلغت في العام الماضي 11 تريليونا و442 مليارا و500 مليون وون، ومن المتوقع أن تنخفض بشكل طفيف في نهاية هذا العام.وسوف تركز ميزانية العام القادم تركز على حماية صحة وسلامة المواطنين، حيث سيتم ضخ استثمارات مكثفة في 7 مجالات رئيسية، هي: الاستجابة لانخفاض الخصوبة، وتحويل سيول لمدينة صحية، والاقتصاد، والرعاية، والحياة اليومية الآمنة، وتحويل المدينة لتكون جذابة عالميا، وأخيرا تحقيق التنمية المتوازنة.وقال عمدة سيول "أوه سي هون" إن "صحة المواطنين والحياة اليومية الآمنة" في ظل أزمة المناخ والتغيرات الاجتماعية المعقدة، تعد أهم مسؤولية تقع على عاتقه كعمدة للمدينة، وتعهد باستخدام ميزانية العام القادم لحماية صحة وسلامة المواطنين والاستعداد للمستقبل.