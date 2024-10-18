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الدولية

وزيرة خارجية كوريا الشمالية تعقد محادثات استراتيجية مع نظيرها الروسي

Write: 2024-10-31 14:27:52Update: 2024-10-31 14:55:54

وزيرة خارجية كوريا الشمالية تعقد محادثات استراتيجية مع نظيرها الروسي

Photo : YONHAP News

قالت  المتحدثة  باسم  وزارة  الخارجية الروسية  "ماريا  زاخاروفا"  إن  وزيرة  الخارجية الكورية  الشمالية  "تشيه سون  هي"  تجري  حاليا  محادثات استراتيجية  مع  نظيرها الروسي  "سيرغي  لافروف" في  العاصمة  الروسية، موسكو.
ونقلت  تقارير  نشرتها وكالة  "رويترز"  ووكالة "تاس"  الروسية  للأنباء، عن  المتحدثة  الروسية في  مؤتمر  صحفي  عقدته  أمس،  قولها  إن  وزيرة  الخارجية الكورية  الشمالية  تقوم  حاليا  بزيارة رسمية  لروسيا  لإجراء مشاورات  استراتيجية  مع  نظيرها  الروسي تنفيذا  للاتفاق  الذي  تم  التوصل إليه  في  القمة  بين  البلدين في  شهر  يونيو  الماضي.
وكانت  الوزيرة  تشيه  قد  غادرت  العاصمة  الكورية الشمالية  بيونغ  يانغ  يوم  السبت  الماضي،  حيث  توجهت  أولا  مدينة  فلاديفوستوك في  أقصى  شرق  روسيا،  ثم  انتقلت  إلى  موسكو.
ومن  المتوقع  أن  تنسق  الوزيرة تشيه  الردود  الدبلوماسية على  نشر  كوريا  الشمالية  قوات  في  روسيا، كما  ستناقش  الزيارة المتوقعة  بواسطة  الزعيم الكوري  الشمالي  "كيم جونع  أون"  إلى  روسيا،  والانتخابات الرئاسية  الأمريكية  التي  ستجرى  الشهر  القادم. 
ويقول  بعض  المراقبين إنه  قد  تتم  أيضا  مناقشة توسيع  نطاق  الانتشار العسكري  الكوري  الشمالي لدعم  روسيا  في  حربها  ضد  أوكرانيا.
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