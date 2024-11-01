كوريا الشمالية تعلن نجاح إطلاق أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات

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قالت كوريا الشمالية اليوم الجمعة إن الصاروخ الذي أطلقته أمس هو صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، من طراز "هوا صونغ 19"، ووصفته بأنه "نسخة نهائية".وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن إدارة الصواريخ أجرت بنجاح تجربة إطلاق الصاروخ الجديد بتوجيه من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، موضحة أن الصاروخ حلّق على ارتفاع أقصى بلغ 7 آلاف و687.5 كيلومتر، لمسافة ألف و187.5 كيلومتر، ولمدة 86 دقيقة، قبل أن يصيب الهدف المحدد مسبقا في المياه المفتوحة قبالة البحر الشرقي.وأضاف التقرير أن "كيم" أعرب عن ارتياحه الكبير لنجاح تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات، حيث قال إن "الهيمنة" التي حصلت عليها بلاده في تطوير وسائل الإيصال النووية "لا رجعة فيها".وادعى التقرير أن نظام الأسلحة المتقن للصاروخ الباليستي العابر للقارات "هوا صونغ 19"، إلى جانب الصاروخ "هوا صونغ 18"، سيؤدي المهمة والواجب كوسيلة أساسية في الدفاع عن كوريا الشمالية، واحتواء أعمال الأعداء العدوانية بالكامل، وحماية الأمن القومي.