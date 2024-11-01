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الدولية

واشنطن تتوقع انضمام الجنود الكوريين الشماليين للحرب الأوكرانية قريبا

Write: 2024-11-01 09:18:06

واشنطن تتوقع انضمام الجنود الكوريين الشماليين للحرب الأوكرانية قريبا

Photo : YONHAP News

قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إن نحو 8 آلاف جندي كوري شمالي تم نشرهم في منطقة "كورسك" الروسية بالفعل، ومن المتوقع أن يشاركوا في القتال ضد أوكرانيا "خلال الأيام القادمة".

وأدلى "بلينكن" بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي أمس الخميس بعد اجتماع "اثنان زائد اثنين" لوزراء الدفاع والخارجية من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال "بلينكن" إن أحدث المعلومات تشير إلى أن ما يصل إلى 8 آلاف من القوات الكورية الشمالية قد تم نشرها في منطقة "كورسك" التي تقع غرب روسيا.

وأضاف "بلينكن" أن روسيا تقوم حاليا بتدريب القوات الكورية الشمالية على المدفعية والطائرات المسيرة وعمليات المشاة الأساسية، بما في ذلك تصفية الخنادق، مشيرا إلى أنها تعتزم تماما استخدام هذه القوات في عملياتها في الجبهة.

وأضاف أن الولايات المتحدة لم تشهد بعد انتشار هذه القوات في القتال ضد القوات الأوكرانية، لكنها تتوقع أن يحدث ذلك خلال الأيام القادمة.
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