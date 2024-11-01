الرئيس الأوكراني يتوقع مشاركة القوات الكورية الشمالية في الحرب خلال أيام

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إنه يتوقع أن تندلع معركة في غضون أيام قليلة بين قواته والجنود الكوريين الشماليين. جاء ذلك في مقابلة حصرية مع "كي بي إس" أول من أمس الأربعاء في مدينة "أزهورود" الأوكرانية، حيث قال أيضا إن القوات الكورية الشمالية لم تخض أي معارك حتى الآن، ولكنهم يستعدون للانتشار خلال أيام.وأوضح "زيلينسكي" أن روسيا سترسل الجنود الكوريين الشماليين إلى الجبهة في محاولة لتقليل عدد القتلى في صفوف القوات الروسية. وقال إنه إذا تم أسر أي جنود كوريين شماليين في المعارك فلن يتم إرسالهم إلى كوريا الجنوبية، بل ستتم مبادلتهم بالجنود الأوكرانيين الأسرى لدى روسيا.وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن الجنود الكوريين الشماليين سيحصلون على خبرة تكتيكية في المعارك، بينما سيحصل المدنيون منهم على تكنولوجيا الطائرات المسيرة وغيرها من التكنولوجيا العسكرية في منشآت التصنيع الروسية. وأكد أن الحرب لم تعد مجرد حرب بين بلاده وروسيا، ودعا كوريا الجنوبية إلى تقديم المساعدة، وطلب تحديدا الحصول على نظام الدفاع الجوي الكوري المتطور.وكان "زيلينسكي" قد طرح في أوائل سبتمبر الماضي ما أسماه بـ"خطة النصر"، التي تهدف إلى إجبار روسيا على التفاوض على شروط كييف.وخلال المقابلة، كرر الرئيس الأوكراني التأكيد على أن بلاده لا تنوي التخلي عن أي جزء من أراضيها، وقال إن ذلك سيكون انتهاكا لدستور بلاده.وفي وقت سابق من هذا العام، طالب الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أوكرانيا بالانسحاب الكامل من 4 مقاطعات أوكرانية محتلة جزئيا قررت موسكو ضمها إليها في عام 2022 لإجراء مفاوضات السلام، وقد رفضت كييف هذا الاقتراح.