سيول تقيّد تصدير 15 مادة لصنع الصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب

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في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية أمس الخميس صاروخا باليستيا عابرا للقارات، قررت حكومة كوريا الجنوبية تشديد لوائح الصادرات إلى كوريا الشمالية من المواد التي يمكن استخدامها لتطوير صواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب.وكشفت حكومة كوريا الجنوبية عن قيود التصدير على 15 سلعة وعنصرا تحتاجها بيونغ يانغ لصنع الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، حيث لا يمكن لكوريا الشمالية إنتاجها بمفردها. ومن بين المواد التي ستخضع لقيود التصدير: "بيركلورات الأمونيوم"، و"كلوريد الصوديوم"، والمطاط الطبيعي، ولقم الألياف الكربونية، ومقياس التسارع الإلكتروني، والبطاريات الحرارية.وسوف يتم حظر تصدير هذه السلع والمواد إلى كوريا الشمالية عبر أي دولة ثالثة بموجب الإشعار العام للتدابير الخاصة بشأن التجارة للوفاء بالتزامات الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.وقالت الحكومة إنها تخطط لمشاركة قائمة المواد مع الدول الحليفة، موضحة أنه إذا أُدرجت هذه المواد في قوائم مراقبة الصادرات في الدول الأخرى، فإن هذه الخطوة ستساعد في تعزيز تنفيذ العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية.