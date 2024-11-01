كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات جوية واسعة النطاق

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أجرت القوات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية تدريبات جوية واسعة النطاق فوق البحر الأصفر والمناطق الداخلية الوسطى أمس الخميس، في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في وقت سابق.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن التدريبات شهدت مشاركة حوالي 110 طائرات، بما في ذلك طائرات الشبح من طراز "إف 35 إيه" والمقاتلات من طراز "إف 15 كي"، من القوات الجوية الكورية الجنوبية، وطائرات مقاتلة من طراز "إف 35 بي" و"إيه 10"، من القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية واليابان.ونشرت هيئة الأركان المشتركة صورة تظهر فيها طائرة "إف 15 كي" وهي تقصف هدفا يحاكي قاذفة صواريخ متحركة كورية شمالية.ويبدو أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخها الباليستي العابر للقارات من قاذفة من هذا النوع صباح أمس الخميس.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن التدريبات أظهرت القدرات الدفاعية المشتركة للبلدين الحليفين واستعدادهما للتغلب على قوات العدو، بما في ذلك الاستعداد لتحييد التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.