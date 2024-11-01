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الاقتصادية

جمهورية التشيك ترفض الاعتراضات في مشروع الطاقة النووية مع كوريا

Write: 2024-11-01 11:37:29

جمهورية التشيك ترفض الاعتراضات في مشروع الطاقة النووية مع كوريا

Photo : YONHAP News

رفضت سلطات مكافحة الاحتكار في جمهورية التشيك الشكاوى المتعلقة باختيار شركة كورية جنوبية كمقدم عطاء مفضل في صفقة نووية قيمتها مليارات الدولارات مع الحكومة التشيكية.

وقال مكتب مكافحة الاحتكار في جمهورية التشيك في بيان صحفي أصدره أمس الخميس إنه أوقف إجراءات الاستئناف ورفض الاعتراضات المقدمة من شركة الطاقة الفرنسية "إلكتريك دو فرانس" وشركة "وستنغهاوس" الأمريكية، اللتين شاركتا أيضا في مناقصة المشروع. وأضاف المكتب أن الشركتين يمكنهما الاستئناف ضد هذا القرار أيضا.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من تعليق المكتب مؤقتا للصفقة النووية مع شركة كوريا للطاقة المائية والنووية.

وكانت الشركة الكورية قد تغلبت على الشركة الفرنسية وفازت بالمناقصة في يوليو، وذلك بعد استبعاد عرض شركة "وستنغهاوس" في يناير، ثم قدمت الشركتان الاعتراضات في أغسطس.
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