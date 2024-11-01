إطلاق تلسكوب الكوروناغراف الشمسي الخاص بمراقبة الشمس

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من المقرر إطلاق التلسكوب المعروف باسم "الكوروناغراف الشمسي"، في الساعة الحادية عشرة و29 دقيقة من صباح يوم الخامس من نوفمبر الجاري من مركز كينيدي الفضائي بالولايات المتحدة على متن صاروخ من طراز "فالكون 9" من شركة "سبيس إكس" الأمريكية.وقد تم تطوير هذا التلسكوب بالتعاون بين إدارة الفضاء الجوي الكورية والمعهد الكوري لعلوم الفلك والفضاء والإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا"، من أجل مراقبة الشمس.يذكر أن "الكوروناغراف" هو تلسكوب خاص يمكنه مراقبة الهالة الشمسية، وهي المنطقة الخارجية للغلاف الجوي الشمسي والتي تكون أغمق بمليون مرة من سطح الشمس.كما يمكن من خلال هذا التلسكوب حل الأسرار المتعلقة بالتسخين الإكليلي وتسارع الرياح الشمسية، وهي صعوبات تواجهها الأبحاث ذات الصلة بالشمس حاليا.وقد تم الانتهاء من المرحلة النهائية من إجراءات الفحص خلال الفترة من التاسع والعشرين من يوليو وحتى الثاني من أغسطس الماضي استعدادا للإطلاق.ومن المتوقع أن تستغرق عملية تركيب تلسكوب "الكوروناغراف الشمسي" على محطة الفضاء الدولية حوالي أسبوع واحد بعد إطلاقه.