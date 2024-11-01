4.6 % زيادة في الصادرات الكورية في أكتوبر

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سجلت صادرات كوريا الجنوبية زيادة في شهر أكتوبر الماضي، لتستمر هذه الزيادة لـ13 شهرا متتالية.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الجمعة، بلغت قيمة الصادرات في شهر أكتوبر الماضي 57.52 مليار دولار، بزيادة نسبتها 4.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما بلغت قيمة الواردات 54.35 مليار دولار، بزيادة نسبتها 1.7%، مما أدى إلى تسجيلفائض تجاري بقيمة 3.17 مليار دولار .وبهذا بلغ إجمالي قيمة الفائض التجاري الكوري في أول 10 أشهر من هذا العام 39.9 مليار دولار، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ عام 2018.وأشار التقرير إلى أن صادرات 10 من بين 15 من المنتجات التصديرية الرئيسية الكورية قد شهدت زيادة في شهر أكتوبر الماضي، بما في ذلك أشباه الموصلات التي بلغت قيمة صادراتها 12.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 40.3%.أما قيمة صادرات السيارات فبلغت 6.2 مليار دولار، بزيادة 5.5%، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على أساس أشهر أكتوبر.كما شهدت صادرات منتجات الحديد والصلب زيادة بنسبة 8.8%، لتصل إلى 2.9 مليار دولار، مسجلة بذلك أول زيادة منذ 9 أشهر.ومن ناحية أخرى، انخفضت قيمة صادرات المنتجات النفطية بنسبة 25.2% بسبب الانخفاض في أسعار النفط العالمية وانخفاض الطلب العالمي عليها.وحسب الدول، بلغت قيمة الصادرات الكورية للصين 12.2 مليار دولار في أكتوبر، بزيادة نسبتها 10.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ شهر سبتمبر من عام 2022.كما سجلت صادرات كوريا للولايات المتحدة أعلى مستوياتها على أساس أشهر أكتوبر، لتصل إلى 10.4 مليار دولار.