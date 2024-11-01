سيول وواشنطن وطوكيو تحث بيونغ يانغ على وقف أعمالها الاستفزازية

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حثت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان كوريا الشمالية على وقف أعمالها الاستفزازية فورا، بعد إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وقالت إن هذه الأعمال الاستفزازية تشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة.جاء ذلك في بيان صدر أمس الخميس عن وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" ونظيريه الأمريكي "أنتوني بلينكن" والياباني "داكيشي إيوايا"، بعد إجراء محادثات هاتفية بينهم، حيث أكدوا أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.وأكد وزيرا الخارجية الأمريكي والياباني مجددا دعم حكومتيهما للتوحيد السلمي لشبه الجزيرة الكورية، وحثّا كوريا الشمالية على العودة فورا إلى الحوار، كما شددا على أن السلام المستدام في شبه الجزيرة الكورية لا يمكن تحقيقه إلا بالحوار.وأشار وزراء خارجية الدول الثلاث إلى أن سيول وواشنطن وطوكيو ستستمر في المضي قدما بالتعاون مع المجتمع الدولي لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.وأكدوا أنهم سيعززون جهودهم لمنع كوريا الشمالية من الحصول التمويل اللازم لتطوير برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.وقالوا إن الدول الثلاث تدين بأشد لهجة تعميق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.