سيول تستجيب للتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا على مراحل

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وسط توقعات بنشر قوات كورية شمالية قريبا في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، قال مسؤول حكومي كوري جنوبي رفيع المستوى إن سيول ستقرر مستوى الاستجابة على مراحل.وأضاف المسؤول الذي يقوم حاليا بزيارة للولايات المتحدة، في تصريحات أدلى بها للصحفيين الكوريين أمس الخميس، أن الحكومة الكورية الجنوبية تتمسك بموقفها الثابت الذي يقضي بالاستجابة خطوة بخطوة وفقا للتطورات التي ستحدث في التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.وأشار إلى أن سيول ستراقب عن كثب الدور الذي ستلعبه القوات الكورية الشمالية في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وما الذي ستحصل عليه كوريا الشمالية من روسيا مقابل إرسال الجنود الكوريين الشماليين إليها.وأضاف أن استجابة كوريا الجنوبية تتركز على فرض ضغوط على المجتمع الدولي لتأخير نشر القوات الكورية الشمالية في الحرب، ومنع كوريا الشمالية من إرسال المزيد من قواتها إلى روسيا.