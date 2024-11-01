معدلات تأييد الرئيس يون تسجل أقل مستوياتها منذ تنصيبه

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سجلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" أقل مستوياتها منذ تنصيبه.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من التاسع والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي على 1005 من المواطنين الكوريين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 19%، بانخفاض 1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فبلغت 72%، بزيادة قدرها 2% عن الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ تنصيب الرئيس يون.وسجلت معدلات تأييد كل من حزب قوة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 32%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد رئيس الحزب الحاكم "هان دونغ هون" بلغت 40%، فيما بلغت معدلات تأييد رئيس الحزب المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" 41%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.