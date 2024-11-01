الاتحاد الأوربي يسعى لتطوير التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الأمن والدفاع

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قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوربي إنه سيعمل خلال زيارته إلى سيول على تطوير التعاون في مجال الأمن والدفاع بين الاتحاد الأوربي وكوريا الجنوبية.وأدلى "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوربي، بهذه التصريحات في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، حيث قال إنه على مدار السنوات الماضية، أصبحت كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي شريكين أوثق، حيث أحرزا تقدما كبيرا في المشاركات الرقمية والخضراء والصحية.وأضاف أنه يزور سيول "لأخذ التعاون الثنائي في مجال الأمن والدفاع إلى المستوى التالي". ومن المقرر أن يرأس "بوريل" مع وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" اليوم الاثنين الحوار الاستراتيجي الافتتاحي بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي، والذي تم تأسيسه بعد قمة ثنائية في شهر مايو من العام الماضي.يذكر أن هناك توقعات بأن تتبنى كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي اتفاقية مشاركة في مجال الأمن والدفاع خلال زيارة "بوريل" إلى سيول. ومن المتوقع أيضا أن يناقش الجانبان التعاون في الرد على إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا.