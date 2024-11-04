انخفاض مبيعات التجزئة في كوريا للربع العاشر على التوالي

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انخفضت قيمة مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية في الربع الثالث من هذا العام، وللربع العاشر على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1995.وأوضح تقرير نشرته هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد أن مؤشر مبيعات التجزئة، وهو مقياس للإنفاق الخاص، قد بلغ 100.7 نقطة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بانخفاض 1.9% عن العام السابق.ويمثل هذا الانخفاض المرة العاشرة على التوالي منذ أن انخفض المؤشر بنسبة 0.2% في الربع الثاني من عام 2022. وأشار التقرير إلى انخفاض الاستهلاك في السلع المعمرة والسلع شبه المعمرة والسلع غير المعمرة، حيث انخفضت مبيعات السلع المعمرة، التي تشمل السيارات والأجهزة الإلكترونية، بنسبة 0.4% في تلك الفترة، بينما انخفضت مبيعات السلع شبه المعمرة، مثل الملابس، بنسبة 4.7% على أساس سنوي.وانخفضت مبيعات السلع غير المعمرة، مثل الأغذية والمشروبات، بنسبة 1.4% في تلك الفترة، وهو انخفاض للربع التاسع على التوالي.