رئيس الحزب الحاكم يحث الرئيس يون على تقديم اعتذار علني وإجراء تعديل وزاري

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حث رئيس حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية "هان دونغ هون" الرئيس "يون صوك يول" على تقديم اعتذار علني وإجراء تعديل وزاري شامل لمساعدي الرئيس ومجلس الوزراء، من أجل معالجة المخاوف المتزايدة بشأن الادعاءات المحيطة بالرئيس "يون" والسيدة الأولى.ووجه رئيس الحزب الحاكم هذه الدعوة في اجتماع للمجلس الأعلى للحزب في البرلمان، اليوم الاثنين، حيث قال إن الرئيس يجب أن يقدم تفسيرات صادقة وشاملة لمعالجة مخاوف الناس واتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تقديم اعتذار.كما كرر "هان" دعواته للسيدة الأولى "كيم كون هي" لوقف أنشطتها العامة على الفور، وتعيين مفتش خاص لضمان عدم تكرار الخلافات الحالية.وجاءت هذه الدعوات بعد أربعة أيام من كشف الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لملف صوتي مسجل لمحادثة هاتفية بين الرئيس "يون" و"ميونغ تيه كيون"، وهو وسيط قوة وشخصية رئيسية في الفضيحة السياسية المتفاقمة، مما يشير إلى أن الرئيس "يون" استخدم نفوذه لدى عضو سابق في الحزب الحاكم لمساعدته على الفوز بالترشيح للانتخابات الفرعية في يونيو 2022.