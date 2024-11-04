برلمانية سابقة تنفي دفع أموال لوسيط سلطة للحصول على ترشيح الحزب الحاكم

Photo : YONHAP News

نفت عضوة البرلمان السابقة عن حزب قوة الشعب الحاكم "كيم يونغ سون" دفع أموال لوسيط سلطة لمساعدتها في تأمين ترشيح الحزب للانتخابات التكميلية التي أجريت في عام 2022.واستجوبت النيابة "كيم" لمدة 12 ساعة يوم أمس الأحد كمشتبه بها في التحقيقات المتعلقة بانتهاكات محتملة لقانون الأموال السياسية. ويُشتبه في قيام "كيم" بدفع مبالغ متعددة بلغ مجموعها حوالي 90 مليون وون، أي 65 ألفا و500 دولار أمريكي، إلى المستشار السياسي المزعوم "ميونغ تيه كيون" بعد فوزه بمقعد برلماني يمثل دائرة "تشانغ وان أوي تشانغ" في يونيو 2022.وفي حديثها للصحفيين بعد انتهاء الاستجواب حوالي الساعة 10:10 مساء أمس، نفت "كيم" بشكل قاطع أن ترشيحها كان في الواقع ثمن استطلاعات الرأي التي أجراها "ميونغ" للرئيس "يون صوك يول" قبل انتخابه.وقالت بعض التقارير إن "كيم" قالت للنيابة إنها لم تطلب قط من "ميونغ" أو السيدة الأولى "كيم كون هي" مساعدتها في تأمين الترشيح، وأن محاسبتها السابقة "كانغ هيه كيونغ" هي التي كانت مسؤولة عن إرسال 90 مليون وون إلى "ميونغ".ويُشتبه في أن "ميونغ" استخدم علاقاته الشخصية مع الرئيس والسيدة الأولى للتدخل في ترشيحات الحزب الحاكم وشؤون الدولة الأخرى.