الحزب المعارض يوافق على إلغاء ضريبة الدخل من الاستثمار المالي

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قرر الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي التراجع عن موقفه السابق والموافقة على إلغاء ضريبة استثمار جديدة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2025.وأعلن رئيس الحزب "لي جيه ميونغ" عن هذا القرار خلال اجتماع المجلس الأعلى للحزب اليوم الاثنين في البرلمان، حيث قال إن الحزب المعارض وافق على إلغاء الضريبة حسبما طلبت الحكومة وحزب قوة الشعب الحاكم.وأضاف أن المضي قدما في ضريبة الدخل من الاستثمار المالي كان يتوافق مع قيم الحزب، لكن سوق الأوراق المالية في وضع سيئ للغاية حاليا.وأكد أن الحزب سيبذل قصارى جهده لمراجعة القانون التجاري ومتابعة التشريعات الأخرى لتسهيل تعافي سوق الأوراق المالية.وكان من المقرر في الأصل أن تدخل ضريبة الدخل من الاستثمار المالي حيز التنفيذ في بداية عام 2023، لكنّ تطبيقها تأخر حتى بداية عام 2025.