الرئيس يون يدعو إلى التعاون بين الحزبيْن الحاكم والمعارض بشأن ميزانية 2025

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دعا الرئيس "يون صوك يول" إلى التعاون بين الحزبين الحاكم والمعارض لتمرير اقتراح ميزانية الحكومة لعام 2025 قبل الموعد النهائي، وقال إن خطة الميزانية تعطي أولوية للرفاهية الاقتصادية للشعب.وأدلى الرئيس بهذه التصريحات في خطاب برلماني قرأه رئيس الوزراء "هان دوك سو"، اليوم الاثنين، حيث تعهد "يون" بالتغلب على الأزمة التي يواجهها المجتمع من خلال التنفيذ الشامل للخطة، وقال إن الحكومة وضعت ميزانية تبلغ 677.4 تريليون وون، أي ما يقرب من 494 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 3.2% مقارنة بميزانية هذا العام. وقال إنه مع ميزانية 2025، ستركز الحكومة على توسيع الرعاية الاجتماعية المخصصة للفئات الضعيفة، وتعزيز الحيوية الاقتصادية، وتحسين هيكل الاقتصاد للاستعداد للمستقبل، وجعل المجتمع أكثر أمانا.وقال أيضا إن الميزانية تعطي أولوية لأربعة مجالات إصلاح رئيسية للحكومة، وهي: الرعاية الصحية، ومعاشات التقاعد، والعمل، والتعليم، ووصف هذه الإصلاحات بأنها مهام حاسمة يجب تنفيذها على الفور من أجل بقاء البلاد.وفيما يتعلق بالتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، قال "يون" إن هذا التعاون يهدد أمن كوريا الجنوبية، وتعهد بمراجعة جميع الخيارات واتخاذ الإجراءات اللازمة.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ أحد عشر عاما التي لا يلقي فيها رئيس في منصبه خطاب الميزانية شخصيا في البرلمان، ويفوض هذه المهمة إلى رئيس الوزراء.