عودة سون هُنغ مين إلى منتخب كرة القدم الكوري

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تم استدعاء اللاعب "سون هُنغ مين" مرة أخرى في قائمة المنتخب الكوري لكرة القدم، بعد شفائه من الإصابة.وكشف مدرب المنتخب الكوري "هونغ ميونغ بو" اليوم الاثنين عن قائمة بأسماء 26 لاعبا في المنتخب الوطني الذي سيواجه نظيريْه الكويتي والفلسطيني في منتصف شهر نوفمبر الجاري ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم.واستدعت القائمة اللاعب "سون هونغ مين" الذي تم الاستغناء عنه في شهر أكتوبر الماضي بسبب إصابته، بينما استبعدت المهاجم "هوانغ هي تشان" الذي يتعافى حاليا من الإصابة.ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطني الكوري مع كل من نظيريه الكويتي والفلسطيني يومي الرابع عشر والتاسع عشر من نوفمبر الجاري، على التوالي.ولا يزال المنتخب الكوري يحافظ على صدارته للمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط متفوقا على منتخبيْ الأردن والعراق.