تدريبات جوية بين سيول وواشنطن وطوكيو ردا على الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

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تم إجراء ثاني تدريبات جوية مشتركة لهذا العام بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بمشاركة قاذفة "بي- 1بي" الاستراتيجية الأمريكية.وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أمس الأحد إنه تم إجراء هذه التدريبات في المجال المتداخل بين منطقتي تحديد الهوية الكورية الجنوبية واليابانية للدفاع الجوي، في شرق جزيرة جيجو الكورية، بمشاركة قاذفة "بي- 1بي"، ومقاتلات "إف-15 كي" و"كي إف-16" الكورية، ومقاتلات "إف-16" الأمريكية، ومقاتلات "إف-2" اليابانية.يشار إلى أن القاذفة "بي- 1بي" يمكنها الطيران لمسافة تصل 12 ألف كيلومتر، بسرعة قصوى تبلغ 1.25 ماخ، كما يمكن نشرها من القاعدة العسكرية الأمريكية في جزيرة غوام إلى شبه الجزيرة الكورية في غضون ساعتين.وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن هذه التدريبات جاءت ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات يوم الخميس الماضي.