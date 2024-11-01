الحزب الحاكم يطلق هيئة استشارية بين الأحزاب والمجتمع الطبي والحكومة

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أعلن حزب قوة الشعب الحاكم أنه سيطلق هيئة استشارية بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية، والمجتمع الطبي، والحكومة، يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، ليتم من خلالها مناقشة قضية الفراغ الطبي في البلاد.وقال رئيس الحزب الحاكم "هان دونغ هون" في اجتماع للمجلس الأعلى للحزب عقد اليوم الاثنين إن الحزب الحاكم قرر إطلاق الهيئة الاستشارية من أجل حماية حياة الشعب وصحته.وحذر "هان" من أنه سيتم إطلاق الهيئة الاستشارية مكونة من الحزب الحاكم والمجتمع الطبي والحكومة فقط، دون مشاركة الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، إذا أصرّ الحزب الديمقراطي على التمسك بموقفه الداعي إلى عدم المشاركة فيها.وأعرب "هان" عن أمله في مشاركة الحزب الديمقراطي الرئيسي في الهيئة الاستشارية، مشيرا إلى أن الحزب المعارض هو الذي اقترح تشكيل تلك الهيئة الاستشارية.وفيما يخص نشر قوات كورية شمالية في روسيا، أدان "هان" كوريا الشمالية بالقول إن إرسال تلك القوات إلى روسيا يعد تحديا خطيرا للسلام العالمي، وجريمة ضد الإنسانية.