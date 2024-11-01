كوريا الجنوبية وكندا تدينان نشر قوات كورية شمالية في روسيا

Photo : YONHAP News

أدانت كوريا الجنوبية وكندا بشدة نشر قوات كورية شمالية في روسيا، ووصفت ذلك بأنه "عملٌ خطير يتسبب في تصعيد التوتر".جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الاجتماع الأول بين وزراء خارجية ودفاع البلدين، والذي عقد في العاصمة الكندية "أوتاوا" يوم الجمعة الماضي، حيث أعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن قلقهم البالغ إزاء إرسال عدد كبير من القوات الكورية الشمالية إلى روسيا، وأكدوا أن ذلك يتسبب في تصعيد التوتر، مما يشكل خطرا على الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وقال البيان إن كوريا الجنوبية وكندا تدينان بأشد لهجة التعاونَ العسكري المتزايد بين روسيا وكوريا الشمالية، والذي ينتهك القرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي.وأضاف أن البلدين يراقبان عن كثب الدعم الذي ستقدمه روسيا لكوريا الشمالية مقابل قيام بيونغ يانغ بتزويدها بالأسلحة والجنود.وتعهد البلدان في البيان المشترك باتخاذ التدابير الإضافية اللازمة بالتعاون مع المجتمع الدولي بناء على حقيقة أن الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومنطقة أوربا والمحيط الأطلنطي أصبح مترابطا بشكل أكثر مما كان عليه سابقا.كما أدان البيان إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "هوا صُنغ 19"، يوم الخميس الماضي، ودعا إلى نزع أسلحة الدمار الشامل من كوريا الشمالية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.