المرشحة الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس تشيد بالتحالف مع كوريا الجنوبية

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أشادت المرشحة الرئاسية الأمريكية عن الحزب الديمقراطي "كامالا هاريس" بالتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ووصفته بأنه ركيزة للأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم أجمع.وأكدت "هاريس" أن كوريا الجنوبية تسهم مساهمة كبيرة في تحمّل نفقات القوات الأمريكية المتمركزة لديها.وقالت نائبة الرئيس الأمريكي "هاريس" في مقال خاص لوكالة "يونهاب" الكورية للأنباء، نُشر أول من أمس السبت، إنها أعادت التأكيد على التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن كوريا الجنوبية خلال زيارتها للمنطقة منزوعة السلاح في عام 2022.وشددت على أنها تدرك أن التحالف بين سيول وواشنطن ظل محورا أساسيا للأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم أجمع.وأشارت إلى أن منافسها المرشح عن الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" يطالب كوريا الجنوبية بدفع 10 مليارات دولار سنويا مقابل استضافة القوات الأمريكية على أراضيها، على الرغم من مساهمات سيول الكبيرة، مستخفا بالتحالف بين البلدين، ومستهينا بمكانة الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وكان المرشح "ترامب" قد قال في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" يوم الخامس عشر من أكتوبر الماضي، إن كوريا الجنوبية كانت ستدفع للولايات المتحدة 10 مليارات دولار سنويا لو كان رئيسا للولايات المتحدة. وأضاف أن كوريا الجنوبية التي وصفها بأنها "ماكينة نقود" سوف تكون سعيدة بدفع هذه الأموال.