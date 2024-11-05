كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قصيرة المدى قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي صباح اليوم الثلاثاء، قبيل ساعات فقط من بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها رصدت عمليات الإطلاق حوالي الساعة 7:30 صباحا من منطقة "سا ري وان" في مقاطعة شمال "هوانغ هيه".ويحلل الجيش الكوري الجنوبي الوضع لتحديد التفاصيل، بما في ذلك نوع الصاروخ المستخدم ومداه. وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الجيش الكوري الجنوبي عزز مراقبته ويقظته استعدادا لعمليات إطلاق إضافية، كما يشارك المعلومات مع الولايات المتحدة واليابان، مع الحفاظ على وضع الاستعداد الكامل.وجاءت عمليات الإطلاق بعد خمسة أيام من اختبار كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هوا صونغ 19" وقبل ساعات فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي من المقرر أن تبدأ في الساعة 2 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت كوريا.ويُعتقد أن الاستفزاز يأتي ردا من جانب كوريا الشمالية على التدريبات الجوية المشتركة التي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أول من أمس الأحد، والتي شملت مشاركة قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي 1 بي".