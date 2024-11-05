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اتحاد عمالي جديد على الإنترنت يرحب بجميع العمال بغض النظر عن الصناعة أو المهنة

Write: 2024-11-05 10:34:50

اتحاد عمالي جديد على الإنترنت يرحب بجميع العمال بغض النظر عن الصناعة أو المهنة

Photo : YONHAP News

رحب اتحاد عمالي جديد على الإنترنت بجميع الأعضاء، بغض النظر عن المهنة أو الصناعة، بمن في ذلك الباحثون عن عمل الذين لا يعملون حاليا.
وأعلنت المجموعة المدنية المسماة "جيك جانغ كاب جيل 119" عن إطلاق النقابة أمس الاثنين، قائلة إنها تستند إلى مجتمع الإنترنت ويمكن لأي شخص المشاركة. وأوضحت المجموعة أنها أنشأت النقابة عبر الإنترنت ردا على معدل عضوية النقابات المنخفض في كوريا الجنوبية، والذي بلغ 13.1% فقط في نهاية عام 2022.
وأشارت إلى الصعوبات التي يواجهها العاملون المستقلون والعمال في الشركات الصغيرة في الانضمام إلى النقابات العمالية. ويمكن لأي شخص الانضمام بشكل مجهول عن طريق تقديم نموذج طلب ودفع رسوم عضوية شهرية لا تقل عن خمسة آلاف وون، أي حوالي ثلاثة دولارات أمريكية و65 سنتا.
وتشارك النقابة المعلومات القانونية وتقدم استشارات العمل حتى يكون الأعضاء مجهزين بشكل أفضل لمحاربة التحرش وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل.





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