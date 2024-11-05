سيول ترحب بإعفاء المسافرين الكوريين الجنوبيين من تأشيرة الدخول إلى الصين

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قالت وزارة الخارجية في سيول إن قرار الحومة الصينية بالسماح بدخول المسافرين الكوريين الجنوبيين للبلاد بدون تأشيرة، سوف يساعد على تنشيط التبادلات الإنسانية بين البلدين.وأصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكورية هذه التعليقات أمس الاثنين، حيث أوضح أن الحكومة الكورية عملت بشكل وثيق مع الحكومة الصينية لتعزيز مثل هذه التبادلات.وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن المسافرين الذين يحملون جوازات سفر من كوريا الجنوبية وسلوفاكيا والنرويج وفنلندا والدانمرك وأيسلندا وأندورا وموناكو وليختنشتاين، يمكنهم دخول الصين بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 15 يوما لأسباب تجارية أو شخصية. وسوف يبدأ برنامج الدخول بدون تأشيرة مؤقتا يوم الجمعة القادم وينتهي يوم 31 ديسمبر.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تدرج فيها الصين كوريا الجنوبية في برنامج الدخول بدون تأشيرة على أساس تجريبي.ويقول المراقبون إن الصين تأمل في إنشاء علاقات ودية مع كوريا الجنوبية تحسبا للتعاون الموسع بين سيول وواشنطن وطوكيو بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما يشيرون أيضا إلى أن بكين تسعى إلى ضبط التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.