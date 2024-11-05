وزير الدفاع الأوكراني يؤكد أول مواجهة مع القوات الكورية الشمالية

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أكد وزير الدفاع الأوكراني "رستم عُمروف" أن القوات الأوكرانية قد واجهت لأول مرة القوات الكورية الشمالية التي تدعم روسيا.وأدلى وزير الدفاع الأوكراني بهذه التصريحات في مقابلة مع كي بي إس، أمس الاثنين، حيث قال إنه حدث اشتباك "على نطاق صغير"، ورد بالإيجاب على سؤال حول ما إذا كان يمكن اعتبار هذا رسميا بداية مشاركة كوريا الشمالية في الحرب، لكنه أشار إلى أن الجنود الكوريين الشماليين مختلطون بالقوات الروسية ويتم تعريفهم بشكل خاطئ على أنهم بورياتيون، لذلك فإن عملية التحقق من الهوية ضرورية قبل أن تتمكن أوكرانيا من الإعلان عن الأعداد الدقيقة للضحايا والسجناء.وقال عمروف إنه يتوقع نشر خمس وحدات، تتكون كل منها من حوالي ثلاثة آلاف جندي، في الشمال الشرقي والشرق والجنوب الشرقي على جبهة تمتد حوالي 1500 كيلومتر.وكان الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" قد قال إن حوالي 11 ألف جندي من كوريا الشمالية كانوا في منطقة كورسك اعتبارا من أمس الاثنين، في حين قال وزير الدفاع إن هذا العدد من المرجح أن يرتفع إلى حوالي 15 ألفا.