تباطؤ التضخم في كوريا خلال شهر أكتوبر إلى أقل وتيرة منذ عام 2021

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بلغت معدلات التضخم في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر الماضي أقل مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات، وظلت في نطاق 1% للشهر الثاني على التوالي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 114.69 نقطة خلال الشهر الماضي، بزيادة 1.3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وتعد هذه أقل زيادة منذ يناير 2021، عندما سجل المعدل 0.9 نقطة مئوية. وقد انخفض المؤشر إلى نطاق 1% في سبتمبر بعد أن ظل فوق 2% منذ أبريل.ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار النفط، حيث انخفضت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 0.9% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، وهو أول انخفاض لها منذ ثلاثة أعوام وثمانية أشهر.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية ومصائد الأسماك بنسبة 1.2%، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.1% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي.وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 1.7% على أساس سنوي.