الرئيس يون يوجه كلمة إلى الشعب بعد غد الخميس

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سيعقد الرئيس "يون صوك يول" مؤتمرا صحفيا ويوجه كلمة إلى الشعب، في الساعة العاشرة من صباح بعد غد الخميس.وأوضح مسؤول في المكتب الرئاسي أن الرئيس يون سيشرح خلال كلمته الإنجازات التي حققتها حكومته حتى الآن، بمناسبة وصولها إلى منتصف فترة ولايته، بالإضافة إلى شرح تفصيلي لاتجاهات إدارة الشؤون الوطنية في المستقبل، ولكل القضايا التي تهم المواطنين بواسطة أسلوب السؤال والجواب، بما في ذلك موقفه من القضايا الجدلية التي أثيرت مؤخرا بشأن زوجته وغيرها.وقال المسؤول إن الرئيس كان يخطط لإصدار تصريحات أو عقد مؤتمر صحفي بعد القيام بجولة خارجية في منتصف هذا الشهر، لكنه قرر التعجيل بعقد المؤتمر الصحفي، بناء على آراء مساعديه الذين يفضلون تقديم ذلك الشرح إلى الشعب قبل بدء جولته.ويأتي الإعلان عن ذلك وسط استمرار المخاوف داخل الحزب الحاكم بشأن الانخفاض المستمر في معدلات تأييد الرئيس يون، واحتمال زيادة تعقد الوضع إذا لم يقم الرئيس بالتعبير عن موقفه بسرعة.