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الاقتصادية

البنك المركزي الكوري يتوقع وصول أسعار المستهلك إلى 2% في نهاية هذا العام

Write: 2024-11-05 14:02:20Update: 2024-11-05 14:05:09

البنك المركزي الكوري يتوقع وصول أسعار المستهلك إلى 2% في نهاية هذا العام

Photo : KBS News

عقد  البنك  المركزي الكوري  اجتماعا  صباح  اليوم  لمراجعة أوضاع  الأسعار  برئاسة نائب  محافظ  البنك  "كيم  اونغ" حيث  توقع  أن  تقترب  أسعار  المستهلك  من  مستوى  2%  في  نهاية  هذا  العام.
وقد  بلغ  معدل  التضخم  في  كوريا  خلال  شهر  أكتوبر الماضي  1.3%،  بانخفاض 0.3%  مقارنة  بالشهر الأسبق،  حيث  تباطأت الزيادة  في  الأسعار بشكل  ملحوظ  نتيجة  لانخفاض  أسعار  النفط  العالمية.
وأشار  "كيم"  إلى  أنه  على  الرغم  من  ارتفاع  أسعار  بعض  الخضروات، إلا  أن  أسعار  المنتجات  الزراعية والفاكهة  انخفضت  هذا  العام  مقارنة مع  العام  الماضي، وأوضح  أن  معدل  التضخم  تباطأ  إلى  مستوى  أوائل  ومنتصف 1%،  ضمن  عملية  تعزيز  أسس  استقرار  الأسعار، لكن  هناك  احتمالا بأن  ترتفع  الأسعار قليلا  في  المستقبل بسبب  تأثير  الأساس الناجم  عن  انخفاض أسعار  النفط  في  نهاية  العام  الماضي،  وإجراءات تخفيض  ضريبة  الوقود. 
وفيما  يتعلق  بمسار  الأسعار  المستقبلي، توقع  أن  تستمر  الأسعار  الأساسية في  الاستقرار  عند  مستوى  2%،  بينما  ستقترب أسعار  المستهلك  أيضا  من  مستوى  2%  في  نهاية  هذا  العام.
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