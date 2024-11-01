سيول تستضيف اجتماعات مع وزراء خارجية 4 دول في آسيا الوسطى

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عقد وزير الخارجية الكوري "جو تيه يول" ونائبه "كيم هونغ كيون" سلسلة من الاجتماعات مع دبلوماسيين رفيعي المستوى من آسيا الوسطى، في العاصمة سيول، أمس، حيث تمت مناقشة سبل الرد على نشر كوريا الشمالية قوات لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، والتعاون في مسألة سلاسل التوريد.وقالت وزارة الخارجية إن الوزير "جو" التقى أمس مع كل من وزير خارجية كازاخستان "مراد نورتليو"، ووزير خارجية أوزبكستان "بختيور سعيدوف"، حيث أوضح لهما ضرورة التزام كوريا الشمالية وروسيا بميثاق الأمم المتحدة والضمانات الأمنية، وأكد على أن المجتمع الدولي بحاجة إلى الاستجابة بشكل موحد لضمان امتثال موسكو وبيونغ يانغ للالتزامات الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي. ووقع الوزير الكوري ونظيره الكازاخي "خطة العمل للتعاون فيما بين عامي 2025 و2027".ومن ناحية أخرى، التقى نائب الوزير "كيم هونغ كيون" مع كل من النائب الأول لوزير خارجية قيرغيزستان "آسين إيساييف"، ونائب وزير خارجية طاجيكستان "صديق إيمومي"، حيث تم بحث قضية إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا، بالإضافة إلى بحث التعاون في سلاسل توريد المعادن الرئيسية.يذكر أن هذه الاجتماعات جاءت بمناسبة زيارة وفود من تلك الدول لحضور منتدى التعاون السابع عشر بين كوريا الجنوبية وآسيا الوسطى، الذي عقد أمس في سيول، بحضور أكثر من 300 مسؤول حكومي وممثلي القطاع الخاص من 5 دول من آسيا الوسطى.