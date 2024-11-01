الرئيس الروسي يستقبل وزيرة خارجية كوريا الشمالية

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استقبل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" وزيرة خارجية كوريا الشمالية "تشيه سون هي" أمس الاثنين. ونقلت تقارير نشرتها وكالة "تاس" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتان للأنباء، عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، كرملين، "دميتري بيسكوف"، قوله إن بوتين استقبل الوزيرة الكورية الشمالية التي تقوم بزيارة عمل إلى موسكو.وفي مقطع فيديو كشف عنه الكرملين، صافح الرئيس الروسي الوزيرة الكورية الشمالية مصافحة ورحب بها، وتحدثا لمدة دقيقة تقريبا، حيث شكرت الوزيرة "تشيه" الرئيس بوتين على منحه بعض الوقت للالتقاء بها، كما نقلت إليه تحيات ودية من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".ومن جانبه قال بوتين إن ذلك اليوم يوافق يوم "الوحدة الوطنية"، وهو يوم عطلة رسمية في روسيا، ورحب بالوزيرة تشيه قائلا إن الالتقاء بالأصدقاء في أيام العطلات يعتبر تقليدا جيدا.وحضر اللقاء الوفد المرافق للوزيرو تشيه ووزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" والمستشار الدبلوماسي للكرملين "يوري أوشاكوف".ويقول المراقبون إن هذا الاجتماع المفاجئ يعتبر بمثابة "معاملة خاصة" من الرئيس الروسي ردا على نشر قوات كورية شمالية مؤخرا لدعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا.