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الدولية

سيول تقول إنه تم نشر أكثر من 10 آلاف جندي كوري شمالي في روسيا

Write: 2024-11-05 14:04:26Update: 2024-11-05 14:07:17

سيول تقول إنه تم نشر أكثر من 10 آلاف جندي كوري شمالي في روسيا

Photo : YONHAP News

قالت  وزارة  الدفاع الكورية  الجنوبية  اليوم  إنها  توصلت  إلى  أن  عدد  الجنود الكوريين  الشماليين  الذين  أرسلوا  إلى  روسيا  حتى  الآن  قد  تجاوز  مستوى  10  آلاف.
جاء  ذلك  في  تصريحات  أدلى  بها  المتحدث باسم  وزارة  الدفاع في  سيول  "جون ها  كيو"  اليوم، حيث  قال  إن  معظم  هؤلاء  الجنود  الكوريين الشماليين  قد  انتقلوا إلى  مناطق  الحرب، بما  في  ذلك  "كورسك"،  حسب  معلومات  المخابرات الكورية  الجنوبية.
وفيما  يتعلق  بالتقارير حول  وقوع  عدد  من  القتلى في  صفوف  القوات الكورية  الشمالية،  قال  المتحدث  إنه  ليس  لديه  ما  يؤكد  ذلك.
ومن  ناحية  أخرى،  أوضح  المتحدث سبب  تغيير  القواعد الإلزامية  لإجراء  المداولات عند  نشر  الجنود في  الخارج،  بالقول إنه  تمت  مراجعة الأحكام  التي  تتطلب  إجراء  المداولات حتى  عندما  يكون  الإرسال  مستحيلا بسبب  عدم  وجود  فترة  اختيار ونقص  الميزانية.
وفيما  يتعلق  بالمخاوف من  احتمال  إرسال  القوات  بشكل  تعسفي  إلى  بعض  البلدان، بما  في  ذلك  مناطق  النزاع، قال  المتحدث  إن  هذه  قضية  تجري  مراجعتها منذ  أوائل  هذا  العام،  موضحا  أنه  في  بعض  الحالات التي  تطلب  دولة  ما  إرسال  بعض  الجنود الكوريين  إليها  قبل  أسبوع  أو  أسبوعيْن  فقط  من  الإرسال، يكون  من  الصعب  المرور  على  لجان  المداولات واحدة  بعد  الأخرى، حتى  لو  لم  يكن  من  الممكن  إرسال  القوات  بسبب  قضايا  مثل  الميزانية  أو  ضيق  الوقت.
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