موافقة أمريكية على بيع 4 طائرات للإنذار المبكر والتحكم إلى كوريا الجنوبية

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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على مشروع لبيع طائرات الإنذار المبكر والتحكم من طراز " إيه 7" بقيمة 4 مليارات و920 مليون دولار، إلى كوريا الجنوبية.وقالت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية في بيان صحفي صدر أمس إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على عقد المبيعات العسكرية الأجنبية لتزويد الطائرات إلى كوريا الجنوبية.وأشارت الوكالة إلى هذه الصفقة سوف تحسّن قدرات كوريا الجنوبية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير المزيد من المعلومات المخابراتية والمراقبة والاستطلاع، فضلا عن الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوّا.يذكر أنه يتم الانتهاء من مبيعات الأسلحة الأمريكية بعد أن تبرم وزارة الدفاع والشركة ذات الصلة عقدا مع الدولة المستوردة والحصول على موافقة وزارة الخارجية والكونغرس.