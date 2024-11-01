الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

موافقة أمريكية على بيع 4 طائرات للإنذار المبكر والتحكم إلى كوريا الجنوبية

Write: 2024-11-05 14:04:57Update: 2024-11-05 14:07:43

موافقة أمريكية على بيع 4 طائرات للإنذار المبكر والتحكم إلى كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

وافقت  وزارة  الخارجية الأمريكية  على  مشروع  لبيع  طائرات الإنذار  المبكر  والتحكم من  طراز  " إيه  7"  بقيمة  4  مليارات و920  مليون  دولار، إلى  كوريا  الجنوبية.
وقالت  وكالة  التعاون الأمني  ​​الدفاعي  التابعة  لوزارة الدفاع  الأمريكية  في  بيان  صحفي  صدر  أمس  إن  وزارة  الخارجية  الأمريكية وافقت  على  عقد  المبيعات  العسكرية الأجنبية  لتزويد  الطائرات إلى  كوريا  الجنوبية.
وأشارت الوكالة  إلى  هذه  الصفقة  سوف  تحسّن  قدرات  كوريا  الجنوبية على  مواجهة  التهديدات الحالية  والمستقبلية  من  خلال  توفير  المزيد  من  المعلومات  المخابراتية والمراقبة  والاستطلاع،  فضلا  عن  الإنذار المبكر  والتحكم  المحمول جوّا.
يذكر  أنه  يتم  الانتهاء  من  مبيعات  الأسلحة الأمريكية  بعد  أن  تبرم  وزارة  الدفاع  والشركة ذات  الصلة  عقدا  مع  الدولة المستوردة  والحصول  على  موافقة  وزارة  الخارجية  والكونغرس.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;