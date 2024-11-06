توقعات بإدراج الصلصات الكورية المخمرة في قائمة اليونسكو

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يتم إدراج التقليد الكوري لصنع الصلصات من فول الصويا المخمر، ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو.ووفقا لمنظمة اليونسكو أمس الثلاثاء، أوصت هيئة التقييم التابعة لها بأن يتم إدراج "المعرفة والمعتقدات والممارسات المتعلقة بصنع "جانغ"، أو صنع الصلصة في كوريا الجنوبية.وفي المعتاد، تقبل اللجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي توصيات هيئة التقييم، ولكن من المقرر أن تتخذ قرارا نهائيا في أوائل ديسمبر القادم.وفي عام 2018، تم تصنيف ثقافة صنع الجانغ كتراث وطني غير مادي.ويوجد حاليا 22 إمادة ثقافية كورية جنوبية ضمن قائمة اليونسكو، مثل الطقوس الملكية الأجداد في ضريح "جونغ ميو"، وموسيقى "بانسوري"، وأداء الطبول التقليدية، ورقصة الحصاد الموسمية "كانغ كانغ سولليه".