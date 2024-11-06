الحكومة الكورية تخفف القيود على الحزام الأخضر في 4 مناطق

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تخطط وزارة الأراضي الكورية لتخفيف القيود على أربع مناطق في الحزام الأخضر، وهي المناطق التي يُقيد فيها التطوير، من أجل بناء 50 ألف وحدة سكنية هناك.وأعلنت الوزارة أمس الثلاثاء أنها سترفع القيود المفروضة على الحزام الأخضر في أربع مناطق في سيول الكبرى كإجراء متابعة لسياسات العقارات التي أعلنت عنها الحكومة يوم 8 أغسطس الماضي.وكانت آخر مرة خففت فيها الحكومة قواعد الحزام الأخضر في سيول بغرض توفير مساكن في عام 2012، في أثناء إدارة "لي ميونغ باك".وفي هذا السياق، سترفع الحكومة أولا القيود المفروضة على الحزام الأخضر في منطقة "صو ري بول" في حيّ "صو تشو" في سيول، لتبني 20 ألف وحدة سكنية هناك.كما ستوفر الحكومة 30 ألف وحدة سكنية في ثلاث مدن في مقاطعة كيونغ كي، وهي: "كو يانغ"، و"أوي وانغ"، و"أوي جونغ بو".وقالت الحكومة إن المناطق الأربع ليست لها قيمة تذكر من حيث الحفاظ على البيئة، كما أنها معرضة لخطر التنمية غير المخطط لها بسبب تكتل المصانع والمستودعات.