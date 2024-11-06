مجموعة السبع وكوريا الجنوبية تدين إرسال قوات كورية شمالية للحرب في أوكرانيا

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أعرب وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا عن "قلقهم البالغ" إزاء نشر قوات كورية شمالية في روسيا واستخدامها المحتمل في الحرب ضد أوكرانيا.وقال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء إن وزراء خارجية الدول العشر عبروا عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر أمس الثلاثاء، حيث حذروا من أن الدعم المباشر من كوريا الشمالية للحرب الروسية العدوانية ضد أوكرانيا، بالإضافة إلى إظهار الجهود اليائسة التي تبذلها روسيا للتعويض عن خسائرها، من شأنه أن يمثل "توسعا خطيرا للصراع".كما أدان البيان "بأشد العبارات الممكنة" التعاون العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا، بما في ذلك ما أسموه بـ"شراء روسيا غير القانوني للصواريخ الباليستية الكورية الشمالية".وأعرب وزراء الخارجية عن "قلقهم العميق" إزاء إمكانية نقل أي تكنولوجيا نووية أو تكنولوجيا الصواريخ الباليستية من روسيا إلى كوريا الشمالية، وتعهدوا بالعمل مع شركائهم الدوليين لتقديم استجابة منسقة.