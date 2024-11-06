زيلينسكي يحذر من عواقب مشاركة جنود كوريين شماليين في الحرب

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أكد الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" أن قواته اشتبكت مع جنود كوريين شماليين، وحث المجتمع الدولي على مساعدة بلاده في محاربة روسيا.وقال إن المعارك الأولى مع جنود كوريا الشمالية تفتح صفحة جديدة من عدم الاستقرار على مستوى العالم، وأنه يتوجب على الجميع أن يفعل كل شيء لإفشال هذه الخطوة الروسية لتوسيع الحرب وتصعيدها.وقدم زيلينسكي الشكر خلال خطابه المصور الليلي أمس الثلاثاء، للدول التي ردت على نشر جنود كوريين شماليين في روسيا.وفي مقابلة مع قناة "كيه بي إس" في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الدفاع الأوكراني "رستم عمروف" إن قواته انخرطت في قتال "على نطاق صغير" مع قوات كورية شمالية.وقال مسؤول آخر في كييف إن الجيش الأوكراني نفذ هجوما مدفعيا ضد جنود كوريين شماليين في منطقة "كورسك" الحدودية الروسية.