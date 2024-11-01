الرئيس يون يلتقي بوزير الحرس الوطني السعودي

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استقبل الرئيس الكوري "يون صوك يول" اليوم الأربعاء في مكتبه وزير الحرس الوطني السعودي الأمير "عبد الله بن بندر بن عبد العزيز" الذي يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية بناء على دعوة وجهها له وزير الدفاع "كيم يونغ هيون".وخلال اللقاء، أكد الرئيس "يون" أن التعاون الثنائي بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية في مجال الصناعات الدفاعية سوف يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية السعودية، وكذلك في تطوير العلاقات بين البلدين، مؤكدا على أن كوريا الجنوبية تعد أفضل شريك للسعودية للتعاون في مختلف المجالات.وأشاد "يون" بترقية العلاقات بين سيول والرياض إلى علاقات مشاركة استراتيجية موجهة نحو المستقبل من خلال تبادل الزيارات بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان".ومن جانبه، أشاد وزير الحرس الوطني السعودي بالتقدم الذي تم إحرازه في العلاقات بين البلدين منذ تولي الرئيس "يون" منصبه.