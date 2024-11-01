مصرع عدد من الجنود الكوريين الشماليين في المعارك ضد القوات الأوكرانية

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قال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أمس الثلاثاء إن مسؤولا أمريكيا رفيع المستوى أكد معلومات تفيد بمقتل عدد كبير من الجنود الكوريين الشماليين في أثناء تبادل لإطلاق النار بين القوات الأوكرانية والقوات الكورية الشمالية الداعمة لروسيا.وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح متى وقعت تلك المعركة بين الجنود الكوريين الشماليين والقوات الأوكرانية.وكانت الحكومة الأمريكية قد أكدت نقل القوات الكورية الشمالية إلى الجبهة، لكنها لم تؤكد علنا وقوع اشتباكات مع القوات الأوكرانية.وأشار التقرير إلى أن مسؤولا أوكرانيا رفيع المستوى التزم الصمت بشأن عدد الجنود الكوريين الشماليين القتلى والمصابين في المعارك مع القوات الأوكرانية.وتوقع المسؤول نشر المزيد من القوات الكورية الشمالية قريبا في المعارك ضد أوكرانيا.