افتتاح قمة الاستثمار في كوريا اليوم

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افتتحت اليوم الأربعاء في العاصمة سيول قمة الاستثمار في كوريا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.وتعد قمة الاستثمار في كوريا أكبر حدث يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وقد تم إطلاقها في عام 2006.وقالت وزارة الصناعة إن قيمة الاستثمارات الأجنبية في كوريا الجنوبية خلال الربع الثالث من هذا العام بلغت 25.2 مليار دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها.وخلال أعمال القمة اليوم، تم الكشف عن خطط لسبع شركات أجنبية متخصصة في معدات أشباه الموصلات ومكونات السيارات وتوليد الطاقة من الرياح البحرية، لاستثمار أموال بقيمة 920 مليون دولار في كوريا الجنوبية.وتضم فعاليات القمة مناقشات حول بيئة الاستثمار في كوريا الجنوبية، ولقاءات بين المستثمرين الكوريين والأجانب والشركات الناشئة الكورية الواعدة.وفي كلمة ألقاها في حفل افتتاح القمة، قال وزير الصناعة والتجارة والطاقة "آن دوك كون" إن كوريا الجنوبية تعد أفضل شريك للمستثمرين الأجانب وسط الظروف الدولية المتقلبة حاليا، مؤكدا أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع المستثمرين الأجانب، لتكون كوريا الجنوبية محورا رئيسيا للأعمال التجارية العالمية، من خلال تطوير الصناعات ذات التقنية العالية، والابتكار التكنولوجي، وإنشاء أسس تجارية مستقرة.