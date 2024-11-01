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نجاح إطلاق تلسكوب الكوروناغراف الخاص بمراقبة الشمس

Write: 2024-11-06 13:37:38Update: 2024-11-06 17:57:28

نجاح إطلاق تلسكوب الكوروناغراف الخاص بمراقبة الشمس

Photo : YONHAP News

تم بنجاح إطلاق التلسكوب المعروف باسم "كوروناغراف" الشمسي، في الساعة الحادية عشرة و29 دقيقة من صباح أمس الثلاثاء، من مركز كينيدي الفضائي بالولايات المتحدة، على متن صاروخ من طراز "فالكون 9" من شركة "سبيس إكس" الأمريكية.
وقد تم تطوير هذا التلسكوب بالتعاون بين المعهد الكوري لعلوم الفلك والفضاء والإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا"، من أجل مراقبة الشمس. 
وقالت إدارة الفضاء الجوي الكورية إن تلسكوب الكوروناغراف الشمسي الذي انفصل عن الصاروخ سيصل إلى محطة الفضاء الدولية فيما بين منتصف ليلة اليوم والساعة الواحدة من صباح الغد الخميس حسب توقيت كوريا.
يذكر أن "كوروناغراف" هو تلسكوب خاص يمكنه مراقبة الهالة الشمسية، وهي المنطقة الخارجية للغلاف الجوي الشمسي والتي تكون أغمق بمليون مرة من سطح الشمس.
كما يمكن من خلال هذا التلسكوب حل الأسرار المتعلقة بالتسخين الإكليلي وتسارع الرياح الشمسية، وهي صعوبات تواجهها الأبحاث ذات الصلة بالشمس حاليا.
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