سيول ترحب بقرار بكين بإعفاء الكوريين من تأشيرة الزيارة قصيرة الأجل

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أعربت وزارة الخارجية الكورية عن ترحيبها بالقرار الذي أعلنت عنه الحكومة الصينية يوم الجمعة الماضي بشأن إعفاء المسافرين الكوريين الجنوبيين من تأشيرة الزيارة قصيرة الأجل.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "لي جيه وونغ" في موجز صحفي أمس الثلاثاء إن هذا القرار سوف يسهم بشكل إيجابي في تفعيل التبادلات البشرية بين البلدين، معربا عن أمل الحكومة الكورية في أن تساعد هذه الخطة في تعزيز المشاعر الودية بين البلدين.وقد أعلنت الصين يوم الجمعة الماضي أنها سوف تعفي 9 دول إضافية، منها كوريا الجنوبية، من تأشيرة الدخول إلى البلاد بدءا من يوم الثامن من نوفمبر الجاري وحتى نهاية العام القادم.وبموجب هذا القرار، سيُسمح لمواطني الدول التسع بدخول الصين لأغراض العمل أو السياحة أو الزيارات العائلية أو العبور، لمدة تصل إلى 15 يوما دون تأشيرة.