ترامب يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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أعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت أمس الثلاثاء، 5 نوفمبر.وقال ترامب في خطاب ألقاه من منزله في "بالم بيتش" بولاية فلوريدا، في حوالي الساعة 2:30 من صباح اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إنه يتشرف بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة رقم 47.ورغم أن عملية فرز الأصوات لا تزال جارية، إلا أن نتائج الفرز في جميع الولايات السبع المتأرجحة أظهرت تقدم نائبة الرئيس كامالا هاريس.وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن ترامب فاز في ولاية جورجيا، الولاية المتأرجحة في الجنوب، المعروفة باسم "حزام الشمس"، كما أفادت التقارير بفوزه في ولاية نورث كارولاينا.ومع تجاوز نسبة فرز الأصوات في بنسلفانيا 95%، يتقدم ترامب على هاريس، وبالتالي واصلت وسائل الإعلام الأمريكية تقاريرها عن فوز ترامب.كما تقدم ترامب أيضا في ولايتيْ "ويسكونسن" و"نيفادا"، اللتين كانتا تُعتبران من الولايات المتأرجحة، بالإضافة إلى ولايتي "ميشيغان" و"أريزونا".وقال تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء إن ترامب يقترب من استعادة البيت الأبيض.من جانب آخر، أعلن فريق حملة "كامالا هاريس" أنه، خلافا للخطة الأصلية، لا توجد نية لإلقاء كلمة في جامعة "هوارد"، التي تخرجت فيها هاريس، حيث كان من المقرر أن تتابع كامالا فرز الأصوات هناك ثم تلقي كلمة على أنصارها، كما تم أيضا إلغاء الحفل الذي كان سيُقام في نفس المكان.ويتركز الاهتمام حول ما إذا كانت هاريس ستدلي بتصريح للاعتراف بهزيمتها في الانتخابات في اليوم التالي.