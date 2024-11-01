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الاقتصادية

ارتفاع عدد غير النشطين اقتصاديا في كوريا بمقدار 245 ألفا خلال أغسطس

Write: 2024-11-07 09:35:16Update: 2024-11-07 13:46:26

ارتفاع عدد غير النشطين اقتصاديا في كوريا بمقدار 245 ألفا خلال أغسطس

ارتفع عدد الكوريين الجنوبيين غير النشطين اقتصاديا بمقدار 245 ألف شخص على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي.
وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأربعاء أن ما يقرب من 2.57 مليون شخص لا يعملون ولا يبحثون عن عمل.
وكان من هم في فئة الستينيات من العمر يمثلون 36.3% من الإجمالي، في حين شكل من هم في العشرينيات من العمر 17.1%.
وأشار 35.3% من الذين ظلوا غير نشطين اقتصاديا إلى وجود أسباب صحية لعدم بحثهم عن عمل، بينما قال 17.9% إنهم لم يتمكنوا من العثور على الوظيفة التي يريدونها.
وقال 31.9% منهم إن ظروف العمل كانت أهم عامل أخذوه في الاعتبار عند البحث عن عمل، بينما قال 27.3% إن مقدار الدخل كان العامل الأهم.
وبلغ العدد الإجمالي للأفراد غير النشطين اقتصاديا 16.21 مليون شخص، بزيادة قدرها 48 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي، وقد أشار ما يقرب من 6 ملايين شخص منهم إلى أن أعباء الأعمال المنزلية هي السبب.

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