كوريا الشمالية تنتقد الاتحاد الأوربي لاقتراحه قرارا بشأن حقوق الإنسان لديها

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انتقدت كوريا الشمالية الاتحاد الأوربي لتحركه من أجل تبني قرار يتناول انتهاكات حقوق الإنسان لدى الدولة الشيوعية.وفي إعلان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، التي تديرها الدولة، انتقدت البعثة الدائمة لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، الاتحادَ الأوربي لاتباعه ما أسمته بـ"سياسات الولايات المتحدة العدائية ضد بيونغ يانغ".ووصفت القرار بأنه "استفزاز ذو دوافع سياسية" يهدف إلى "تشويه صورة كوريا الشمالية وإسقاط أيديولوجيتها ونظامها الاجتماعي".وأشارت البعثة إلى ما وصفته بالانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في أوربا، مثل التمييز العنصري والاعتداء الجنسي وسوء معاملة المهاجرين. وقالت البعثة إن على الدول الأوربية التركيز على مراجعة الذات بدلا من وعظ الدول الأخرى بشأن حقوق الإنسان.ومن المرجح أن يتم تقديم القرار، الذي تم رفعه إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى الجمعية العامة بحلول نهاية هذا العام.وقد ظلت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد سنويا، منذ عام 2005، قرارات تدين انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان.