كوريا تسجل فائضا في الحساب الجاري في سبتمبر للشهر الخامس على التوالي

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر الخامس على التوالي خلال شهر سبتمبر الماضي، على خلفية الصادرات القوية لمنتجات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك أشباه الموصلات.ووفقا لبيانات أوليّة صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، بلغ فائض الحساب الجاري 11.12 مليار دولار في سبتمبر. وبذلك يكون الحساب الجاري الكوري قد سجل فائضا للشهر الخامس على التوالي، بدءا من شهر مايو، وارتفع الفائض إلى أكبر مستوى له منذ يونيو.وسجل حساب السلع فائضا قدره 10.67 مليار دولار في سبتمبر، بعد الفائض البالغ 6.52 مليار دولار في الشهر الأسبق.وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 9.9% على أساس سنوي إلى 61.67 مليار دولار في سبتمبر، على خلفية صادرات أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات، كما ارتفعت أيضا قيمة الواردات بنسبة 4.9% على أساس سنوي إلى 51 مليار دولار.