يون يناقش مع الأمين العام للناتو الرد على إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا

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ناقش الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" مع الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي، ناتو، "مارك روته"، في مكالمة هاتفية أمس الأربعاء، قضية إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا.ووفقا للمكتب الرئاسي في سيول، أشار "يون" إلى زيارة وفد كوري جنوبي الأسبوع الماضي لمقر الناتو والاتحاد الأوربي في بروكسل، لإطلاعهما على تفاصيل نشر قوات كورية شمالية، قبل التوجه إلى أوكرانيا لمناقشة الردود على التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ. وقال "يون" إن حكومته ترتب لاستقبال مبعوث أوكراني خاص لتبادل المعلومات وتنسيق الردود المشتركة، متعهدا بالحفاظ على التواصل الوثيق مع الناتو بشأن هذه القضية.ومن جانبه، قال الأمين العام للناتو إنه من المتوقع أن تنخرط القوات الكورية الشمالية في القتال ضد أوكرانيا في غضون أيام، مشددا على ضرورة أن تعزز كوريا الجنوبية والناتو والدول الأخرى ذات التفكير المماثل، تضامنها لمواجهة الأزمة الأمنية غير المسبوقة التي تشكلها هذه التطورات.وأضاف "روته" أن حلف شمال الأطلنطي والاتحاد الأوربي اتفقا على تشكيل فريق عمل لتعزيز التعاون الثنائي للرد على التهديدات الأمنية المتزايدة، معربا عن أمله في أن تواصل كوريا الجنوبية والناتو وأوكرانيا التواصل والتعاون الوثيق.